Объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075747 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-19/04

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости на корпусе (линзы чистые). 50 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140747 Линейка EOS

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 35 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Максимальный угол обзора 63 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 8

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Линзы

Число групп элементов 9

Число элементов 11

Число асферических элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 79 мм

Длина 86 мм

Вес 580 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 101450

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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