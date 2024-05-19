Объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075747
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-19/04
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости на корпусе (линзы чистые).
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140747
Линейка EOS
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 35 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Максимальный угол обзора 63 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 8
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Линзы
Число групп элементов 9
Число элементов 11
Число асферических элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 79 мм
Длина 86 мм
Вес 580 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 101450
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.