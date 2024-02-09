Объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073341
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-09/02
Причина уценки:
Следы эксплуатации, царапинки на передней линзе (на качество не влияют).
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Код товара: 138341
Линейка EOS
Тип объектива широкоугольный, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 35 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Особенностиавтоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Максимальный угол обзора 63 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 22
Состояние : 4
# 195937
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,
по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,
от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.