Объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073341 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-09/02

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, царапинки на передней линзе (на качество не влияют). Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 138341 Линейка EOS

Тип объектива широкоугольный, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 35 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Особенностиавтоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Максимальный угол обзора 63 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 22

Состояние : 4

# 195937

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка. Гарантия 90 дней.

----- Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,

по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,

от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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