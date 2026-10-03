Объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097785 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-10-03/1 Код товара: УТ-00097785 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-10-03/1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

S/n: 74719

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

S/n: 74719

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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