Описание

Объектив Canon EF 35mm f/1.4 L USM - это высококачественный широкоугольный объектив, предназначенный для цифровых зеркальных камер Canon.

Преимущества:

Фокусное расстояние 35мм: Обеспечивает широкий угол обзора, что делает его отличным выбором для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и уличной фотографии.

Сверхширокая максимальная диафрагма f/1.4: Позволяет снимать в условиях недостаточного освещения и достигать красивого эффекта мягкого размытия фона (боке), делая объектив идеальным для портретной съемки.

Оптический дизайн L-серии (Luxury): Гарантирует высокое качество изображения с высоким уровнем резкости и минимальными аберрациями даже при максимальной диафрагме.

Ультразвуковой мотор (USM) для автофокусировки: Обеспечивает быструю и тихую фокусировку, что особенно важно при съемке видео или событий, где требуется незаметная работа автофокуса.

Прочный и пыле-влагозащищенный корпус: Позволяет использовать объектив в различных условиях съемки, включая неблагоприятные погодные условия или съемку на открытом воздухе.

Объектив Canon EF 35mm f/1.4 L USM идеально подходит для профессиональных фотографов и любителей, которые ценят высокое качество изображения, широкие творческие возможности и надежность в работе.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, малозаметные точки на передней линзе, незначительные царапины на корпусе.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 14 дней.