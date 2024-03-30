Объектив Canon EF 35mm f/1.4 L USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074559
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-30
Причина уценки:
Малозаметные точки на передней линзе, незначительные царапины на корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Объектив Canon EF 35mm f/1.4 L USM - это высококачественный широкоугольный объектив, предназначенный для цифровых зеркальных камер Canon.
Преимущества:
Фокусное расстояние 35мм: Обеспечивает широкий угол обзора, что делает его отличным выбором для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и уличной фотографии.
Сверхширокая максимальная диафрагма f/1.4: Позволяет снимать в условиях недостаточного освещения и достигать красивого эффекта мягкого размытия фона (боке), делая объектив идеальным для портретной съемки.
Оптический дизайн L-серии (Luxury): Гарантирует высокое качество изображения с высоким уровнем резкости и минимальными аберрациями даже при максимальной диафрагме.
Ультразвуковой мотор (USM) для автофокусировки: Обеспечивает быструю и тихую фокусировку, что особенно важно при съемке видео или событий, где требуется незаметная работа автофокуса.
Прочный и пыле-влагозащищенный корпус: Позволяет использовать объектив в различных условиях съемки, включая неблагоприятные погодные условия или съемку на открытом воздухе.
Объектив Canon EF 35mm f/1.4 L USM идеально подходит для профессиональных фотографов и любителей, которые ценят высокое качество изображения, широкие творческие возможности и надежность в работе.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, малозаметные точки на передней линзе, незначительные царапины на корпусе.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 14 дней.