Объектив Canon EF 35mm f/1.4L II USM
Код товара : УТ-00063560
Артикул : # 9523B005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
72
Относительное отверстие
f/1.4
Минимальная диафрагма
f/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
54°, 38°, 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах
Физические характеристики
Вес
760 гр.
Размеры товара
80,4 мм x 105,5 мм
Комплектация
Комплектация
Объектив, Бленда EW-77B Lens Hood, Передняя крышка E-72 II 72mm Lens Cap, Задняя крышка Lens Dust Cap E (Rear), Чехол LP1219 Soft Lens Case, Инструкция
Описание
Настоящая современная классика: стандартный широкоугольный объектив, который пользуется доверием фоторепортеров за естественную перспективу, возможности работы в условиях слабого освещения и непревзойденное оптическое качество.
Предлагает широкий угол поля зрения с естественной перспективой
Классический слегка широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 35 мм пользуется признанием фотографов-документалистов благодаря возможности снимать объект в его естественной среде без искажения перспективы.
Превосходное качество съемки в условиях слабого освещения
Большая максимальная диафрагма f/1.4 пропускает на две ступени больше света, чем зум-объектив f/2.8, что делает этот объектив идеальным выбором для съемки с рук в условиях слабого освещения.
Широкая диафрагма позволяет фотографу ограничивать глубину резкости при съемке. Создание эффектов малой глубины резкости является одним из способов выделить объект съемки на заднем плане и наиболее эффективно, если используется в сочетании с широкоугольным полем зрения объектива.
Девятилепестковая диафрагма позволяет плавно и естественно «размыть» области, находящиеся вне фокуса.
Устанавливает новые стандарты качества изображения
Преломляющая оптика синего спектра, производимая из разработанного Canon органического оптического материала, предотвращает возникновение цветной каймы с помощью коррекции хроматических аберраций до ранее недоступного уровня.
Ультранизкодисперсионные (UD) оптические элементы и две асферических линзы обеспечивает превосходную резкость по всему кадру — даже при съемке с максимальным размером диафрагмы.
Покрытие с субволновой структурой увеличивает контрастность и устраняет блики и паразитную засветку при съемке против света.
Быстрая и незаметная фокусировка позволит сделать неожиданные кадры
Ультразвуковой мотор кольцевого типа обеспечивает точную, быструю и практически бесшумную автофокусировку, которая позволяет делать снимки, не беспокоя объект.
Доступная в любой момент ручная фокусировка позволяет настроить фокус без изменения режима фокусировки и не отводя камеру от глаз.
Не прекращайте съемку даже в сложных условиях
Легендарная высококачественная конструкция Canon серии L отличается прочностью, обеспечивая уверенность. Специальная конструкция обладает защитой от пыли и влаги, а покрытие из флюорина на переднем и заднем элементах объектива защищает от загрязнений и облегчает очистку.
Преломляющая оптика синего спектра
Преломляющая оптика синего спектра (BR) Canon предотвращает возникновение цветной каймы у объективов большого диаметра. Этот уникальный органический оптический материал более эффективен для предотвращения появления такой каймы, чем другие технологии, например фторосодержащие и ультранизкодисперсионные (UD) или суперультранизкодисперсионные (Super UD) элементы. Цветная кайма возникает по причине хроматической аберрации — явления, при котором свет разных цветов фокусируется на разных точках. Использование оптического материала синего спектра (BR) в объективах EF 35mm f/1.4L II USM минимизирует этот эффект. Затем можно настроить другие элементы объектива для обеспечения превосходной резкости, контрастности и предотвращения бликов.