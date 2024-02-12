Объектив Canon EF 300mm f/4L USM (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00073354
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-12
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости до металла, мелкие царапины по краю передней линзы (на качество не влияют), бленда не фиксируется в сложенном виде.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 138354
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Canon EF
Мин. фокусное расстояние
1500 мм
Фокусное расстояние
300 мм
Диафрагма
f/4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости до металла, мелкие царапины по краю передней линзы (на качество не влияют), бленда не фиксируется в сложенном виде.
# 121841
Комплектация: передняя и задняя крышки, штативная лапка.
Гарантия: 90 дней.
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