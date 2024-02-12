Объектив Canon EF 300mm f/4L USM (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073354 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-12

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости до металла, мелкие царапины по краю передней линзы (на качество не влияют), бленда не фиксируется в сложенном виде. 40 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138354 Тип объектива

телеобъектив

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Canon EF

Мин. фокусное расстояние

1500 мм

Фокусное расстояние

300 мм

Диафрагма

f/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости до металла, мелкие царапины по краю передней линзы (на качество не влияют), бленда не фиксируется в сложенном виде.

# 121841

Комплектация: передняя и задняя крышки, штативная лапка.

Гарантия: 90 дней.

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