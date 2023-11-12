Объектив Canon EF 28mm f/2.8 IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071452
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-12/03
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136452
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Canon EF
Фокусное расстояние
28 мм
Диафрагма
f/2.8
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор
Минимальное расстояние фокусировки
0.23 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости на корпусе.
s\n: 9110000188
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.