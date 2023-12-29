Описание

Классическое широкоугольное фокусное расстояние при максимально широкой диафрагме для съемки в условиях слабой освещенности.

Дизайн EF 28 мм f/1.8 USM сбалансированно сочетает в себе экономичность и прекрасную оптику, а высокая светосила f/1.8 обеспечивает съемку без вспышки при слабой освещенности.

Преимущества:

Широкий угол обзора в 75° на полнокадровых фотокамерах;

Диафрагма f/1.8;

Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса;

Минимальное фокусное расстояние 25 см;

Асферический элемент объектива;

Диаметр фильтра 58 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.