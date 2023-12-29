Объектив Canon EF 28mm f/1.8 USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072592
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-29
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Классическое широкоугольное фокусное расстояние при максимально широкой диафрагме для съемки в условиях слабой освещенности.
Дизайн EF 28 мм f/1.8 USM сбалансированно сочетает в себе экономичность и прекрасную оптику, а высокая светосила f/1.8 обеспечивает съемку без вспышки при слабой освещенности.
Преимущества:
Широкий угол обзора в 75° на полнокадровых фотокамерах;
Диафрагма f/1.8;
Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса;
Минимальное фокусное расстояние 25 см;
Асферический элемент объектива;
Диаметр фильтра 58 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.