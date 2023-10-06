Объектив Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070633
Артикул : б/у-КП32 К 2023-10-06
Причина уценки:
4, следы эксплуатации, потертости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Байонет Canon EF
Мин. фокусное расстояние 28 мм
Макс. фокусное расстояние 300 мм
Диафрагма f/3.5
Автоматическая фокусировка есть
Стабилизатор изображения есть
Минимальное расстояние фокусировки 0.7 м
Код товара: 135633
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, следы эксплуатации, потертости.
Комплектация: Объектив, лапка, крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.