Объектив Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074764
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-08/06
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости на корпусе , пылинка под передней линзой ( на качество не влияет), нет задней крышки.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139764
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
28 мм
Макс. фокусное расстояние
135 мм
Кратность зума
4.8x
Минимальное расстояние фокусировки
Размеры и вес
Диаметр
78.4 мм
Длина
96.8 мм
Вес
540 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости на корпусе , пылинка под передней линзой ( на качество не влияет), нет задней крышки.
s\n: 8032503923
Комплектация: объектив, передняя крышка (аналог)
Гарантия 90 дней.
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