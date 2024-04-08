Объектив Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074764 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-08/06

<











>







Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости на корпусе , пылинка под передней линзой ( на качество не влияет), нет задней крышки. 14 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139764 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

28 мм

Макс. фокусное расстояние

135 мм

Кратность зума

4.8x

Минимальное расстояние фокусировки Размеры и вес

Диаметр

78.4 мм

Длина

96.8 мм

Вес

540 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости на корпусе , пылинка под передней линзой ( на качество не влияет), нет задней крышки.

s

: 8032503923

Комплектация: объектив, передняя крышка (аналог)

Гарантия 90 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.