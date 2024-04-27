Объектив Canon EF 24mm f/1.4L II USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075320
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-27/04
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140320
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
24 мм
Кратность зума
1x
Фокусное расстояние фикс-объектива
24 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.25 м
Особенности
внутренняя фокусировка, стабилизация изображения
Углы обзора
Максимальный угол обзора
84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
1.4
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
8
Крепление
Байонет
Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
10
Число элементов
13
Число асферических элементов
2
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
93.5 мм
Длина
86.9 мм
Вес
650 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации
s\n: 1583128
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
-----