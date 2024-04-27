Объектив Canon EF 24mm f/1.4L II USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075320 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-27/04

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации 57 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140320 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

широкоугольный

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

24 мм

Макс. фокусное расстояние

24 мм

Кратность зума

1x

Фокусное расстояние фикс-объектива

24 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.25 м

Особенности

внутренняя фокусировка, стабилизация изображения

Углы обзора

Максимальный угол обзора

84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

1.4

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

8

Крепление

Байонет

Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра

77 мм

Линзы

Число групп элементов

10

Число элементов

13

Число асферических элементов

2

Число низкодисперсных элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

93.5 мм

Длина

86.9 мм

Вес

650 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации

s

: 1583128

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.

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