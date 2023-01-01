Canon EF 24mm f/1.4L II USM - высококачественный светосильный широкоугольный объектив. Благодаря очень широкому относительному отверстию (1:1.4) позволяет снимать с рук в условиях недостаточной освещенности, а также использовать малую глубину резкости (что обычно недоступно на сверхшироких фокусных расстояниях). Асферические линзы и элементы со сверхнизкой дисперсией обеспечивают превосходную коррекцию хроматических аберраций. Линейные дисторсии находятся на очень низком уровне (1-1.3%). Наивысшая разрешающая способность достигается в диапазоне f/4 - f/8, резкость в центре - начиная с полностью открытой диафрагмы. Объектив обладает защитой от попадания пыли и влаги (отсутствовала в первой версии), кольцевым USM мотором фокусировки и многослойным просветляющим покрытием всех элементов.