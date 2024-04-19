Объектив Canon EF 24-70mm f/4L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075128
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-19/01
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе, небольшая царапина на передней линзе
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140128
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, Стандартный зум объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
70 мм
Кратность зума
2.9x
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
0.38 м
Масштаб в режиме макросъемки
0.7
Особенности
автоматическая фокусировкаДиаметр
83.4 мм
Длина
93 мм
Вес
600 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе, небольшая царапина на передней линзе
s\n: 5903002028
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
-----