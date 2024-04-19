Объектив Canon EF 24-70mm f/4L IS USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075128 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-19/01

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины на корпусе, небольшая царапина на передней линзе 55 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140128 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, Стандартный зум объектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

24 мм

Макс. фокусное расстояние

70 мм

Кратность зума

2.9x

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки

0.38 м

Масштаб в режиме макросъемки

0.7

Особенности

автоматическая фокусировкаДиаметр

83.4 мм

Длина

93 мм

Вес

600 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе, небольшая царапина на передней линзе ​

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: 5903002028

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.

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