Объектив Canon EF 24-70mm f/4 IS USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073012 Артикул : б/у-РнД К 2024-01-25

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшое кол-во пыли под передней линзой. 45 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138012 Подходит для съемки различных сюжетов: от пейзажей до портретов и документальной фотографии. Объектив EF 24-70mm f/4L IS USM является идеальным стандартным объективом для полнокадровых зеркальных фотокамер Canon, обеспечивающим широкий угол охвата, стандартное и увеличенное фокусное расстояние и постоянную светосилу f/4, независимую от расстояния фокуса. Быстрая, практически бесшумная автофокусировка достигается благодаря ультразвуковому мотору кольцевого типа. Постоянная возможность ручной коррекции автофокусировки. Диафрагма из девяти лепестков с круглым отверстием обеспечивает плавное размытие ("боке"), помогая подчеркнуть предметы на переднем плане. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Передняя крышка объектива, коробка

Гарантия 90 дней.

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