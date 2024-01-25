Объектив Canon EF 24-70mm f/4 IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073012
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-25
Причина уценки:
Небольшое кол-во пыли под передней линзой.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138012
Подходит для съемки различных сюжетов: от пейзажей до портретов и документальной фотографии. Объектив EF 24-70mm f/4L IS USM является идеальным стандартным объективом для полнокадровых зеркальных фотокамер Canon, обеспечивающим широкий угол охвата, стандартное и увеличенное фокусное расстояние и постоянную светосилу f/4, независимую от расстояния фокуса. Быстрая, практически бесшумная автофокусировка достигается благодаря ультразвуковому мотору кольцевого типа. Постоянная возможность ручной коррекции автофокусировки. Диафрагма из девяти лепестков с круглым отверстием обеспечивает плавное размытие ("боке"), помогая подчеркнуть предметы на переднем плане.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Передняя крышка объектива, коробка
Гарантия 90 дней.
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