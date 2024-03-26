Объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074458
Артикул : б/у-БУМ К 2024-03-26
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения
90 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара:139458
Тип объектива: Стандартный Zoom
Диаметр фильтра, мм: 82
Размер матрицы: full frame/APS-C
Крепление объектива (байонет): Canon EF-S/Canon EF
Фокусное расстояние: 24-70 mm
Значение светосилы: f/2.8
Стабилизация изображения: Нет
Габариты: 89x113 mm
Вес: 805г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, Незначительные потертости, бытовые загрязнения
Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.
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