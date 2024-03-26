Объектив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074458 Артикул : б/у-БУМ К 2024-03-26

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные бытовые загрязнения 90 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара:139458 Тип объектива: Стандартный Zoom Диаметр фильтра, мм: 82 Размер матрицы: full frame/APS-C Крепление объектива (байонет): Canon EF-S/Canon EF Фокусное расстояние: 24-70 mm Значение светосилы: f/2.8 Стабилизация изображения: Нет Габариты: 89x113 mm Вес: 805г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4, Незначительные потертости, бытовые загрязнения

Комплектация: объектив, передняя крышка, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.

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