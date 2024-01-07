Описание

Код товара: 137615

Линейка EOS

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м

Минимальный угол обзора 34 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 8

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 13

Число элементов 16

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 83.2 мм

Длина 123.5 мм

Вес 950 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 3092387

Комплектация: передняя и задняя крышки, мягкий чехол

Гарантия от 14 до 90 дней.