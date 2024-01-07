Объектив Canon EF 24-70mm 2.8L USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072615
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-07/02
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137615
Линейка EOS
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.38 м
Минимальный угол обзора 34 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 8
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 13
Число элементов 16
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 83.2 мм
Длина 123.5 мм
Вес 950 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 3092387
Комплектация: передняя и задняя крышки, мягкий чехол
Гарантия от 14 до 90 дней.