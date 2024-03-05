Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073832
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-05/02
Причина уценки:
потертости и мелкие царапины на корпусе, байонетная крышка SIGMA, линзы чистые.
39 000 ₽
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Описание
Код товара: 138832
Линейка EOS
Тип объектива Стандартный зум объектив, стандартный Zoom
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 105 мм
Кратность зума 4.4x
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора 23.2 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 4865494
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка
Гарантия 90 дней
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