Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073832 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-05/02

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Задать вопрос Причина уценки: потертости и мелкие царапины на корпусе, байонетная крышка SIGMA, линзы чистые. 39 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138832 Линейка EOS Тип объектива Стандартный зум объектив, стандартный Zoom Фокусное расстояние переменное Мин. фокусное расстояние 24 мм Макс. фокусное расстояние 105 мм Кратность зума 4.4x Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F) Минимальный угол обзора 23.2 град.мин Максимальный угол обзора 84 град.мин Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 4 # 4865494 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка Гарантия 90 дней

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