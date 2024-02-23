Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073644 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-23

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Задать вопрос Причина уценки: 4+, следы эксплуатации. 26 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Линейка EOS

Тип объектива стандартный, Стандартный зум объектив, стандартный Zoom

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 105 мм

Кратность зума 4.4x

Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

Минимальный угол обзора 23.2 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 8

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы Число групп элементов 13

Число элементов 18

Диаметр 83.5 мм

Длина 107 мм

Вес 670 г Код товара: 138644

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4+, следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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