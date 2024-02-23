Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00073644
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-23
Причина уценки:
4+, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Линейка EOS
Тип объектива стандартный, Стандартный зум объектив, стандартный Zoom
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 105 мм
Кратность зума 4.4x
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Минимальный угол обзора 23.2 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 8
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы Число групп элементов 13
Число элементов 18
Диаметр 83.5 мм
Длина 107 мм
Вес 670 г
Код товара: 138644
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+, следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.