Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073096
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-31/02
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, небольшие потёртости на корпусе.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138096
Тип объектив
Тип объектива стандартный, Стандартный зум объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 105 мм
Кратность зума 4.4x
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Минимальный угол обзора 23.2 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 8
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 13
Число элементов 18
Размеры и вес
Диаметр 83.5 мм
Длина 107 мм
Вес 670 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 744802
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол
Гарантия от 14 до 90 дней.