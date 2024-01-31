Описание

Код товара: 138096

Тип объектив

Тип объектива стандартный, Стандартный зум объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 105 мм

Кратность зума 4.4x

Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

Минимальный угол обзора 23.2 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 8

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 13

Число элементов 18

Размеры и вес

Диаметр 83.5 мм

Длина 107 мм

Вес 670 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 744802

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол

Гарантия от 14 до 90 дней.