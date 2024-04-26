Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075275
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-26
Причина уценки:
Царапины на передней линзе, замятие на оправе передней линзы в области резьбы для фильтров, потёртости на корпусе.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140275
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
4 мм
Макс. фокусное расстояние
4 мм
Кратность зума
4.4x
Минимальное расстояние фокусировки
0.45 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
23.2 град.мин
Максимальный угол обзора
84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
4
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
10
Крепление
Байонет
Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
17
Число асферических элементов
4
Размеры и вес
Диаметр
84 мм
Длина
118 мм
Вес
795 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Царапины на передней линзе, замятие на оправе передней линзы в области резьбы для фильтров, потёртости на корпусе.
s\n: 4655001321
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.
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