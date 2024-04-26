Описание

Код товара: 140275

Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, zoom-объектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

4 мм

Макс. фокусное расстояние

4 мм

Кратность зума

4.4x

Минимальное расстояние фокусировки

0.45 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора

23.2 град.мин

Максимальный угол обзора

84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

4

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

10

Крепление

Байонет

Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра

77 мм

Линзы

Число групп элементов

12

Число элементов

17

Число асферических элементов

4

Размеры и вес

Диаметр

84 мм

Длина

118 мм

Вес

795 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Царапины на передней линзе, замятие на оправе передней линзы в области резьбы для фильтров, потёртости на корпусе.

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: 4655001321

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка.

Гарантия 90 дней.

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