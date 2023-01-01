Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM

0 0 отзывов Код товара : УТ-00065323 Артикул : @ 1380C005

<







>



Все характеристики Для впечатляющих изображений высокого качества Увеличенный диапазон зумирования с постоянной максимальной диафрагмой Четкие снимки даже при слабом освещении Универсальность при работе с видео Задать вопрос 26% 115 990 ₽ 85 900 ₽ Цена по акции Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Инструкции и документы Характеристики Характеристики Байонет Canon EF Диаметр светофильтра, мм 77 Конструкция объектива 18 элементов в 13 группах (UD линзы, асферические линзы) Минимальная диафрагма 1/22 Минимальная дистанция фокусировки 0.45 м Относительное отверстие 1/4.0 Угол поля зрения 74° - 19° Физические характеристики Вес 670 г Размеры товара 83.5 x 107 мм Комплектация Комплектация крышки передняя и задняя, чехол и бленда EW-83H

Описание Для впечатляющих изображений высокого качества Асферические линзы (GMo) обеспечивают превосходную резкость, контрастность и цветопередачу по всему кадру с очень низким уровнем искажений даже при съемке с широко открытой диафрагмой.

Усовершенствованное покрытие Air Sphere Coating устраняет блики и паразитную засветку при съемке против света.

Ультразвуковой мотор кольцевого типа быстро приводит объектив в точку правильной фокусировки, помогая вам запечатлеть нужный момент. Увеличенный диапазон зумирования с постоянной максимальной диафрагмой Объектив EF 24-105mm f/4L IS II USM является универсальным благодаря диапазону зумирования от широкоугольного до среднефокусного телефото. Он способен справиться с любой задачей — от пейзажной, портретной съемки и fashion-съемки до видеозаписи. Это отличный выбор для съемки фоторепортажей, событийной съемки и съемки в путешествиях.

Постоянная максимальная диафрагма f/4 доступна во всем диапазоне фокусных расстояний, поэтому значения экспозиции остаются фиксированными во время зумирования. Диафрагма с круглым отверстием обеспечивает прекрасное боке. Четкие снимки даже при слабом освещении Стабилизатор изображения сокращает размытия, возникающие при движении камеры, известном как «сотрясение камеры». Снимайте с рук в условиях слабого освещения с выдержкой, на 4 ступени большей, чем обычно.

Стабилизатор изображения (IS) объектива EF 24-105mm f/4L IS II USM может автоматически переключаться между стандартным режимом и режимом съемки с проводкой, позволяя фотографам намеренно использовать размытие от движения. Универсальность при работе с видео Широкий диапазон фокусных расстояний объектива EF 24-105mm f/4L IS II USM отлично подходит как для фотосъемки, так и для видеозаписи. Снимайте крупным планом, создавайте интервью и вводные клипы без перестановки объективов.

Автофокусировка с помощью ультразвукового мотора кольцевого типа обеспечивает практически бесшумное низкоскоростное ведение для достижения профессионального перехода фокуса и плавного непрерывного слежения за движущимися объектами. Продолжайте снимать, даже если станет тяжело идти Объективы серии L обладают качественной конструкцией с улучшенной защитой от ударов и вибрации, которая защищает их от суровых условий ежедневного профессионального использования.

Пыле- и влагозащитная конструкция предохраняет от атмосферных воздействий. Объектив EF 24-105mm f/4L IS II USM позволяет вам продолжать съемку даже в самых сложных погодных условиях.

Покрытие из флюорина на линзах помогает сохранять их в чистоте, тем самым повышая качество изображения

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.