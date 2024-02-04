Объектив Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073161
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-04-2
Причина уценки:
Мелкие царапинки на передней линзе, потёртости на корпусе и бленде.
30 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138161
Тип объектива: Стандартный зум
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Canon EF
Мин. фокусное расстояние: 24 мм
Макс. фокусное расстояние: 105 мм
Диафрагма: f/4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: объектив, бленда, передняя крышка, задняя крышка.
Гарантия 90 дней.
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