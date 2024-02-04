Объектив Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073161 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-04-2

<













>









Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапинки на передней линзе, потёртости на корпусе и бленде. 30 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138161 Тип объектива: Стандартный зум

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Canon EF

Мин. фокусное расстояние: 24 мм

Макс. фокусное расстояние: 105 мм

Диафрагма: f/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: объектив, бленда, передняя крышка, задняя крышка.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.