Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073499 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-02-17/1

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 28 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138499 Тип объектива: стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Canon EF

Мин. фокусное расстояние: 17 мм

Макс. фокусное расстояние: 40 мм

Диафрагма: f/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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