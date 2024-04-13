Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074894
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-13/1
Причина уценки:
Белёсые резинки, потёртости на корпусе, белые точки на чернении.
25 000 ₽
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139894
Тип объектива: стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Canon EF
Мин. фокусное расстояние: 17 мм
Макс. фокусное расстояние: 40 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.