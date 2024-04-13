Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074894 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-13/1

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Задать вопрос Причина уценки: Белёсые резинки, потёртости на корпусе, белые точки на чернении. 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139894 Тип объектива: стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Canon EF

Мин. фокусное расстояние: 17 мм

Макс. фокусное расстояние: 40 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка

Гарантия 90 дней.

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