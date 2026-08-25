Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096632 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-25/01 Код товара: УТ-00096632 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-25/01 Код товара: УТ-00096632 Фототехника прошла проверку на работоспособность

Состояние: 5-, малозаметные царапины и потёртости корпуса;

S/n: 1758952;

Комплектация: крышки, бленда (ориг.), фильтр Hoya;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00096632 Фототехника прошла проверку на работоспособность

Состояние: 5-, малозаметные царапины и потёртости корпуса;

S/n: 1758952;

Комплектация: крышки, бленда (ориг.), фильтр Hoya;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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