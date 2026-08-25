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Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-) (б/у)

  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
  • EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096632
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-25/01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096632

Фототехника прошла проверку на работоспособность
Состояние: 5-, малозаметные царапины и потёртости корпуса;
S/n: 1758952;
Комплектация: крышки, бленда (ориг.), фильтр Hoya;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.