Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096632
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-25/01
Код товара:УТ-00096632
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-25/01
Код товара: УТ-00096632
Фототехника прошла проверку на работоспособность
Состояние: 5-, малозаметные царапины и потёртости корпуса;
S/n: 1758952;
Комплектация: крышки, бленда (ориг.), фильтр Hoya;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность
Состояние: 5-, малозаметные царапины и потёртости корпуса;
S/n: 1758952;
Комплектация: крышки, бленда (ориг.), фильтр Hoya;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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