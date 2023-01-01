Описание

CANON EF 17-40/4.0L USM – высококачественный сверхширокоугольный зум-объектив для зеркальных цифровых и пленочных фотоаппаратов. Модель имеет широкий диапазон зумирования и постоянную максимальную диафрагму F4, а по скорости автофокусировки не уступает лучшему объективу этого класса EF 16-35мм f/2.8L USM.

2.4-кратный диапазон зумирования 17-40мм предоставляет универсальные возможности и большую творческую свободу для пользователей плёночных камер. Этот диапазон фокусных расстояний будет также весьма полезен и пользователям цифровых камер. При работе с сенсором изображения размера APS-C, он эквивалентен диапазону 28-70 мм на камере стандартного формата 135.

Новый объектив порадует пользователей и плёночных, и цифровых камер. С таким диапазоном фокусных расстояний и благодаря уникальным технологиям Canon в его дизайне и конструкции он станет незаменимым высококачественным оптическим инструментом.

Чтобы обеспечить бездисторсионное изображение, в объективе EF 17-40мм f/4.0L USM применено три асферических элемента двух различных типов, а стекло со сверхмалой дисперсией предотвращает хроматические аберрации, которые снижают чёткость краёв изображений. Кроме того, покрытие линз уменьшает интенсивность посторонних изображений и бликов, вызванных внутренними отражениями. Благодаря увеличению мощности группы элементов, управляющей фокусировкой, минимальное расстояние фокусировки при всех фокусных расстояниях составляет 28 см.

Электромагнитная диафрагма Canon благодаря круговой диафрагме, сглаживающей тональные переходы, придаёт более естественный вид изображению, находящемуся не в фокусе. А дополнительная диафрагма уменьшает вероятность появления бликов и улучшает общую контрастность изображения.

По материалам Canon.