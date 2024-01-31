Объектив Canon EF 17-40mm f/4 L USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073095
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-31/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138095
Тип объектива стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 17 мм
Макс. фокусное расстояние 40 мм
Кратность зума 2.4x
Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м
Масштаб в режиме макросъемки 0.24
Углы обзора
Минимальный угол обзора 57 град.мин
Максимальный угол обзора 104 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 9
Число элементов 12
Размеры и вес
Диаметр 83.5 мм
Длина 96.8 мм
Вес 500 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 426803
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол
Гарантия от 14 до 90 дней.