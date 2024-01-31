Описание

Код товара: 138095

Тип объектива стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 17 мм

Макс. фокусное расстояние 40 мм

Кратность зума 2.4x

Минимальное расстояние фокусировки 0.28 м

Масштаб в режиме макросъемки 0.24

Углы обзора

Минимальный угол обзора 57 град.мин

Максимальный угол обзора 104 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 9

Число элементов 12

Размеры и вес

Диаметр 83.5 мм

Длина 96.8 мм

Вес 500 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 426803

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол

Гарантия от 14 до 90 дней.