Объектив Canon EF 16-35mm f/4L IS USM
Код товара : УТ-00064992
Артикул : # 9518B005
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
35
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
98° – 54°, 74°10′ – 38°, 108°10′ – 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах
Физические характеристики
Вес
615 г
Размеры товара
82.6 х 112.8 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда EW-82, чехол LP1219
Описание
Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Профессиональный сверхширокоугольный зум-объектив со стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням выдержки. Снимайте потрясающие пейзажи и архитектурные планы с помощью этого компактного и легкого, производительного сверхширокоугольного зум-объектива с фиксированной диафрагмой f/4 и системой стабилизации изображения. Идеальный выбор для профессионалов и любителей.
Преимущества
- Поместите в кадр еще больше объектов с помощью сверхширокоугольного зум-объектива
- Превосходная высокоточная оптика серии L
- Удобство работы с постоянной диафрагмой f/4
- Делайте резкие снимки даже при слабом освещении благодаря стабилизации изображения, эквивалентной 4-м ступеням выдержки
- Вы никогда не упустите нужный кадр благодаря быстрой, бесшумной автофокусировке
Подробное описание
Сверхширокоугольный зум-объектив 16–35 мм
Этот производительный сверхширокоугольный зум-объектив с фиксированной диафрагмой сочетает превосходные оптические качества с универсальностью, что делает его идеальным выбором для съемки пейзажей и архитектурных планов, а также для фотожурналистики, путешествий и повседневного использования — фотографии получаются четкими, резкими, с широким охватом и минимальными искажениями.
Качество серии L
Профессиональные объективы Canon серии L служат наилучшими образцами высокоточной оптики EF. Объективы серии L сочетают в себе превосходные технические характеристики с удобством в обращении, при этом они защищены от пыли и влаги.
Постоянная диафрагма f/4
Максимальная диафрагма f/4 прекрасно подходит для съемки в разнообразных условиях освещения и сохраняет постоянное значение по всему диапазону фокусных расстояний. Поэтому колебания выдержки или ISO при зумировании исключены.
Четкие снимки со стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням выдержки
Объектив EF 16-35mm f/4L IS USM обеспечивает четкие изображения в любых условиях, особенно во время съемки с рук при слабом освещении или в режиме макросъемки. Объектив оснащен технологией 4-ступенчатой стабилизации изображения Canon и автоматически определяет тип съемки (обычная или панорамирование), переключаясь в оптимальный для текущих условий съемки режим стабилизации изображения.
Ультразвуковая фокусировка
Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой и практически беззвучной автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Постоянно доступная ручная коррекция фокусировки делает возможной точную настройку фокуса, не выходя из режима автофокусировки.
Мягкое размытие фона
Круглая 9-лепестковая диафрагма повышает мягкость и однородность областей изображения, находящихся вне фокуса, что позволяет четко выделить объекты переднего плана на красивом размытом фоне.
Превосходное качество изображения
Объектив EF 16-35mm f/4L IS USM содержит три асферических элемента, которые обеспечивают резкость и четкость по всему полю изображения и диапазону фокусных расстояний. Два ультранизкодисперсионных оптических элемента (UD) практически полностью устраняют хроматические аберрации. Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. При этом также устраняются блики и удваивание изображений — распространенные проблемы, возникающие в результате отражения света от датчика камеры. Защитное флюоритовое покрытие препятствует налипанию пыли и капель воды на передние и задние линзы, помогая добиться оптимального качества изображения.
Минимальное расстояние фокусировки 0,28 м
Расстояние фокусировки по всему диапазону зумирования составляет всего 0,28 м, что позволяет значительно приблизиться к объекту съемки и при этом насладиться широким полем зрения.