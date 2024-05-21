Описание

Код товара: 140797

Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

широкоугольный

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

16 мм

Макс. фокусное расстояние

35 мм

Кратность зума

2.2x

Минимальное расстояние фокусировки

0.28 м

Особенности

автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор

Углы обзора

Минимальный угол обзора

63 град.мин

Максимальный угол обзора

108.1 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Крепление

Байонет

Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра

82 мм

Линзы

Число групп элементов

12

Число элементов

16

Число асферических элементов

3

Число низкодисперсных элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

88.5 мм

Длина

111.6 мм

Вес

640 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: заменена оправа байонета, незначительные следы эксплуатации, трещинка на корпусе в области байонетного крепления ( не влияет на функционал) ​

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: 7040855

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка

Гарантия 90 дней.

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