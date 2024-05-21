Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075797
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-21/02
Причина уценки:
заменена оправа байонета, незначительные следы эксплуатации, трещинка на корпусе в области байонетного крепления (не влияет на функционал)
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140797
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
16 мм
Макс. фокусное расстояние
35 мм
Кратность зума
2.2x
Минимальное расстояние фокусировки
0.28 м
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор
Углы обзора
Минимальный угол обзора
63 град.мин
Максимальный угол обзора
108.1 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Крепление
Байонет
Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра
82 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
16
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
88.5 мм
Длина
111.6 мм
Вес
640 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: заменена оправа байонета, незначительные следы эксплуатации, трещинка на корпусе в области байонетного крепления ( не влияет на функционал)
s\n: 7040855
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка
Гарантия 90 дней.
-----