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    Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075797

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-21/02

    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)
    • EF 16-35mm f/2.8L II USM (состояние 5)

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    Причина уценки:

    заменена оправа байонета, незначительные следы эксплуатации, трещинка на корпусе в области байонетного крепления (не влияет на функционал)

    45 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140797

    Линейка
    EOS
    Тип
    объектив
    Тип объектива
    широкоугольный
    Фокусное расстояние
    переменное
    Мин. фокусное расстояние
    16 мм
    Макс. фокусное расстояние
    35 мм
    Кратность зума
    2.2x
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.28 м
    Особенности
    автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор
    Углы обзора
    Минимальный угол обзора
    63 град.мин
    Максимальный угол обзора
    108.1 град.мин
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    2.8
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
    2.8
    Крепление
    Байонет
    Canon EF
    Диаметр резьбы для светофильтра
    82 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    12
    Число элементов
    16
    Число асферических элементов
    3
    Число низкодисперсных элементов
    2
    Размеры и вес
    Диаметр
    88.5 мм
    Длина
    111.6 мм
    Вес
    640 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: заменена оправа байонета, незначительные следы эксплуатации, трещинка на корпусе в области байонетного крепления ( не влияет на функционал) ​
    s\n: 7040855
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка 
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.