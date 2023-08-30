Описание

Код товара: 134524

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)

Фокус: Автофокус

Система: Canon EF, EF-S

Оптическая схема: 16 элементов в 12 группах

Особенности: Ультразвуковой мотор

Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM - профессиональный широкоугольный объектив с переменным фокусным расстоянием для пленочных и цифровых фотокамер Canon EOS.

Разработан в качестве преемника для популярного EF 16-35mm f/2.8L USM.

Новая оптическая включает в себя три различных типа асферических линз и две UD (линзы с ультра-низкой дисперсией) линзы для достижения еще более высокого качества изображения, чем его предшественник (прежде всего еще лучшее устранении аббераций).

Из других конструктивных изменений помимо новой оптической схемы нужно отметить немножко другой дизайн корпуса, чуть больший вес и длину, а также диаметр для фильтров стал 82мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Потертости, царапинки на корпусе. Царапинки на передней линзе, пыль. Деформация резьбы для фильтров, в следствии внешнего воздействия.

Комплектация: обе крышки, бленда, чехол. 2233067.

Гарантия 14 дней.