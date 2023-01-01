Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8 L III USM
Код товара : УТ-00067436
Артикул : # 0573C005
172 990 ₽
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Описание
Универсальный диапазон широкоугольных фокусных расстояний
- Диапазон широкоугольных фокусных расстояний — от экстремальных до средних — в одном зум-объективе с высокими оптическими характеристиками.
- Отлично подходит для пейзажной, архитектурной и интерьерной фотосъемки тогда, когда нужно создать выразительный ракурс и уместить в кадр как можно больше деталей.
- Превосходный выбор для фотожурналистов, снимающих крупным планом с близкого расстояния, для получения реалистичных и эмоциональных снимков.
Первоклассное качество изображения
- Усовершенствованная оптическая конструкция обеспечивает отличную резкость и низкие уровни оптических искажений. Две двухповерхностные асферические линзы большого диаметра (GMo) и одна односторонняя линза обеспечивают высокое качество изображения во всем диапазоне зумирования.
- Две линзы со сверхнизкой дисперсией (UD) сводят к минимуму хроматические аберрации, устраняя цветную кайму.
- Использование покрытия с субволновой структурой и покрытия Air Sphere Coating устраняет блики и паразитную засветку при съемке в условиях контрового света.
Светосильная постоянная диафрагма
- Большая максимальная диафрагма f/2.8 в любом положении зума идеально подходит для фотожурналистов при работе в условиях слабого освещения.
- Значение диафрагмы остается постоянным при зумировании, таким образом, значение экспозиции не изменяется при смене композиции кадра.
- Круглая 9-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое и равномерное размытие фона на фотографиях
Прочная конструкция серии L
- Пыле- и влагозащитная конструкция предохраняет от атмосферных воздействий, придавая вам уверенность для продолжения съемки даже в самых сложных погодных условиях.
- Конструкция объектива серии L обеспечивает чувство уверенности, так как предназначена для сложных условий профессионального использования.
- Покрытие из флюорина помогает предотвратить загрязнение линз и обеспечивает их легкую очистку.
Улучшенная автофокусировка
- Ультразвуковой мотор кольцевого типа и мощный процессор обеспечивают заметно более быструю фокусировку.
- Возможность ручной коррекции фокусировки позволяет настраивать фокусировку без необходимости переключать режимы или отводить камеру от глаз.