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Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4) (б/у)

  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
  • EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4)
Код товара:УТ-00094917
Артикул:б/у-М163 К 2026-06-24/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Пыль внутри объектива, следы эксплуатации, грязь на резиновых кольцах фокусировки и зуммирования
S/n: 1214438
Комплектация: Объектив, и задняя крышка объектива, защитный фильтр.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.