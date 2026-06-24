Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00094917
Артикул:б/у-М163 К 2026-06-24/1
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаCanon EF
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Пыль внутри объектива, следы эксплуатации, грязь на резиновых кольцах фокусировки и зуммирования
S/n: 1214438
Комплектация: Объектив, и задняя крышка объектива, защитный фильтр.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.