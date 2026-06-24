Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094917 Артикул: б/у-М163 К 2026-06-24/1 Код товара: УТ-00094917 Артикул: б/у-М163 К 2026-06-24/1 Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Пыль внутри объектива, следы эксплуатации, грязь на резиновых кольцах фокусировки и зуммирования

S/n: 1214438

Комплектация: Объектив, и задняя крышка объектива, защитный фильтр.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Пыль внутри объектива, следы эксплуатации, грязь на резиновых кольцах фокусировки и зуммирования

S/n: 1214438

Комплектация: Объектив, и задняя крышка объектива, защитный фильтр.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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