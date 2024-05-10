Объектив Canon EF 135mm f/2L USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075518
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-10
Причина уценки:
Незначительные царапины корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Canon EF 135mm f/2L USM - это профессиональный телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием, созданный для полнокадровых камер Canon EOS.
Вот некоторые из его ключевых характеристик:
Фокусное расстояние: 135 мм
Максимальная диафрагма: f/2
Ультразвуковой автофокус (USM): быстрый, точный и бесшумный
Оптическая стабилизация изображения: обеспечивает резкие изображения при съемке с рук
Минимальная дистанция фокусировки: 0,9 м
Вес: 750 г
Диаметр фильтра: 72 мм
Преимущества:
Превосходное качество изображения: объектив обеспечивает исключительную резкость, контрастность и цветопередачу.
Красивое боке: благодаря f/2 диафрагме и 135mm фокусному расстоянию, объектив создает красивое и плавное размытие фона, идеально подходящее для портретной съемки.
Быстрый и точный автофокус: USM автофокус обеспечивает быструю и точную фокусировку даже в условиях низкой освещенности.
Стабилизация изображения: оптическая стабилизация изображения помогает снимать резкие изображения даже при съемке с рук.
Прочная конструкция: объектив оснащен прочным металлическим корпусом, что делает его надежным и долговечным.
Canon EF 135mm f/2L USM - это отличный выбор для фотографов, которым нужен высококачественный портретный объектив.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины корпуса.
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.