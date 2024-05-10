Описание

Canon EF 135mm f/2L USM - это профессиональный телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием, созданный для полнокадровых камер Canon EOS.

Вот некоторые из его ключевых характеристик:

Фокусное расстояние: 135 мм

Максимальная диафрагма: f/2

Ультразвуковой автофокус (USM): быстрый, точный и бесшумный

Оптическая стабилизация изображения: обеспечивает резкие изображения при съемке с рук

Минимальная дистанция фокусировки: 0,9 м

Вес: 750 г

Диаметр фильтра: 72 мм

Преимущества:

Превосходное качество изображения: объектив обеспечивает исключительную резкость, контрастность и цветопередачу.

Красивое боке: благодаря f/2 диафрагме и 135mm фокусному расстоянию, объектив создает красивое и плавное размытие фона, идеально подходящее для портретной съемки.

Быстрый и точный автофокус: USM автофокус обеспечивает быструю и точную фокусировку даже в условиях низкой освещенности.

Стабилизация изображения: оптическая стабилизация изображения помогает снимать резкие изображения даже при съемке с рук.

Прочная конструкция: объектив оснащен прочным металлическим корпусом, что делает его надежным и долговечным.

Canon EF 135mm f/2L USM - это отличный выбор для фотографов, которым нужен высококачественный портретный объектив.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины корпуса.

Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка.

Гарантия 14 дней.