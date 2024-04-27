Объектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075321
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-27/05
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, есть пара незначительных царапин на передней линзе.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Код товара: 140321
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
макрообъектив, стандартный, фикс
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
100 мм
Макс. фокусное расстояние
100 мм
Кратность зума
35.7x
Фокусное расстояние фикс-объектива
100 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.3 м
Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки
0.3 м
Масштаб в режиме макросъемки
1
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
32
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра
67 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
15
Размеры и вес
Диаметр
77.7 мм
Длина
123 мм
Вес
625 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, есть пара незначительных царапин на передней линзе.
s\n: 1920019
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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