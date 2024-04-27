Описание

Код товара: 140321

Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

макрообъектив, стандартный, фикс

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

100 мм

Макс. фокусное расстояние

100 мм

Кратность зума

35.7x

Фокусное расстояние фикс-объектива

100 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.3 м

Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки

0.3 м

Масштаб в режиме макросъемки

1

Особенности

автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

32

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра

67 мм

Линзы

Число групп элементов

12

Число элементов

15

Размеры и вес

Диаметр

77.7 мм

Длина

123 мм

Вес

625 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, есть пара незначительных царапин на передней линзе.

s

: 1920019

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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