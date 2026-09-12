Объектив Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00097182
Артикул:б/у-КП32 К 2026-09-12/3
Код товара:УТ-00097182
Артикул:б/у-КП32 К 2026-09-12/3
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке
Пробег:
S/n:82971173
Комплектация:объектив, передняя крышка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Следы эксплуатации на корпусе, пыль в линзовом блоке
Пробег:
S/n:82971173
Комплектация:объектив, передняя крышка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.