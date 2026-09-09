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Объектив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-) (б/у)

  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
  • EF 100mm f/2.8 Macro USM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097063
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-09/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 162063

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
S/n: 38804553
Комплектация: Объектив, крышки, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.