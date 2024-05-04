Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075435 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-04/03

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, передняя крышка - дубликат. 59 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140435 Линейка EOS

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 100 мм

Макс. фокусное расстояние 400 мм

Кратность зума 4x

Углы обзора

Минимальный угол обзора 6 град.мин

Максимальный угол обзора 24 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Число лепестков диафрагмы 8

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 14

Число элементов 17

Число низкодисперсных элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 92 мм

Длина 189 мм

Вес 1380 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

#284453

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, лапка, кофр

Гарантия 90 дней.

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