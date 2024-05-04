Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075435
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-04/03
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, передняя крышка - дубликат.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140435
Линейка EOS
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 100 мм
Макс. фокусное расстояние 400 мм
Кратность зума 4x
Углы обзора
Минимальный угол обзора 6 град.мин
Максимальный угол обзора 24 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Число лепестков диафрагмы 8
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 14
Число элементов 17
Число низкодисперсных элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 92 мм
Длина 189 мм
Вес 1380 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
#284453
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, лапка, кофр
Гарантия 90 дней.