Описание

Код товара: 140843

Компактный, высокопроизводительный зум-объектив 100–400 мм идеально подходит для съемки спортивных событий, движущихся объектов и дикой природы. Система стабилизации изображения, эквивалентная 4 ступеням выдержки, и оптические компоненты высокого качества обеспечивают превосходную четкость.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 (Микроцарапина на перефирии передней линзы)

Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя, чехол, фильтр, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения