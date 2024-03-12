Описание

Код товара: 138935

Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM – это высококачественный телеобъектив, который предлагает широкий диапазон фокусных расстояний и уникальные функции, делающие его идеальным выбором для фотографии дикой природы, спортивных событий и путешествий.

Характеристики:

Фокусное расстояние: 100-400 мм.

Максимальная апертура: f/4.5-5.6.

Оптическая схема: 17 элементов в 14 группах.

Фокусировка: Ультразвуковой мотор (USM) обеспечивает быструю и плавную автофокусировку.

Оптическая стабилизация изображения: Система стабилизации изображения (IS) позволяет снимать на меньших выдержках, уменьшая эффект размытия изображения при длительной фокусировке.

Минимальное расстояние фокусировки: 1.8 м.

Фильтр диаметр: 77 мм.

Совместимость: Совместим с камерами Canon EOS.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса, малозаметные точки на передней линзе.

Комплектация: крышки, бленда, лапка; UZ1221;

Гарантия 14 дней.