Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073935
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса, малозаметные точки на передней линзе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138935
Объектив Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM – это высококачественный телеобъектив, который предлагает широкий диапазон фокусных расстояний и уникальные функции, делающие его идеальным выбором для фотографии дикой природы, спортивных событий и путешествий.
Характеристики:
Фокусное расстояние: 100-400 мм.
Максимальная апертура: f/4.5-5.6.
Оптическая схема: 17 элементов в 14 группах.
Фокусировка: Ультразвуковой мотор (USM) обеспечивает быструю и плавную автофокусировку.
Оптическая стабилизация изображения: Система стабилизации изображения (IS) позволяет снимать на меньших выдержках, уменьшая эффект размытия изображения при длительной фокусировке.
Минимальное расстояние фокусировки: 1.8 м.
Фильтр диаметр: 77 мм.
Совместимость: Совместим с камерами Canon EOS.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса, малозаметные точки на передней линзе.
Комплектация: крышки, бленда, лапка; UZ1221;
Гарантия 14 дней.