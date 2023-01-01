Описание

Одним из наиболее существенных обновлений можно назвать установку в Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM современной системы оптической стабилизации. Стабилизатор IS последнего поколения имеет 3 режима работы: обычный, панорамирование и срабатывание только на время экспонирования (вероятно, для экономии энергии камеры). Кроме того, новый стабилизатор автоматически распознает установку камеры на штатив, чего не умел делать стабилизатор первой модели.

Вместо морально устаревшего механизма трансфокации типа "тяни - толкай" в новой модели установлено привычное современному пользователю кольцо зуммирования, обеспечивающее более точное управление. А для того, чтобы передние линзы не выезжали самостоятельно, имеется возможность увеличить / ослабить сопротивление, затянув вплоть до полной фиксации, или, наоборот, ослабив, чтобы меньше уставали руки при длительной работе.

Изменение оптической схемы открыло возможность для создания крупных планов: минимальная дистанция фокусировки Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM составляет 0.98 м против 1.8 м у предыдущей версии. Коэффициент увеличения составляет 1:3.2 и 1:5 соответственно. Механизм плавающей фокусировки обеспечивает сохранение качества изображения на ближних дистанциях. Новая 9-лепестковая диафрагма создает мягкое, приятное глазу размытие фона. Новое просветляющее покрытие Air Sphere Coating имеет один слой из мельчайших частиц воздуха, который позволяет эффективнее подавлять внутренние отражения, блики и ореолы, снижающие контрастность снимка. Несмотря на значительное усложнение оптической схемы (4 дополнительных линзы), внешние габариты объектива остались практически такими же, общий вес также изменился не сильно: со 1360 до 1570 г. (1640 г со штативным креплением). Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM остается одним из наиболее компактных и легких супертелефотообъективов для 135 формата.

Еще одним существенным улучшением стал новый кольцевой USM мотор автофокусировки. Хотя прошлая модель также имела USM мотор кольцевого типа, за прошедшие годы инженеры Canon смогли значительно повысить его и без того высокую скорость работы. Как и ранее, диапазон работы автофокуса можно ограничить, исключив фокусировку на ближних объектах, что позволит избавиться от раздражающего рыскания в определенных условиях.

Что касается непосредственно качества изображения - оно стало еще лучше чем было. Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM демонстрирует превосходную контрастность и резкость на всем диапазоне фокусных расстояний и значений диафрагмы, с очень незначительным проседанием по краям изображения - даже на полнокадровой оптике, не говоря уже о фотокамерах с матрицей APS-C. Резкость по центру буквально упирается в разрешающие возможности фотосенсора. Хроматические аберрации сколько-нибудь заметны только на 100 мм, на остальных фокусных их придется искать с микроскопом. Линейные дисторсии также находятся на минимальном уровне (что в принципе характерно для телеобъективов), виньетирование - на естественном уровне (не более 1 ступени экспозиции, обычно - значительно меньше).

Наконец, стоит отметить всепогодную защиту объектива. Как и другие объективы L-серии, он защищен от попадания внутрь пыли и влаги, а специальное фторсодержащее покрытие переднего элемента обладает водоотталкивающими свойствами - капли жидкости быстро сбегают с него, не задерживаясь и не оставляя следов.

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM - превосходный телеобъектив. Его наиболее очевидными областями применения являются спорт и съемка дикой природы, но он также может пригодиться для пейзажной и портретной съемки, уличной съемки в стиле папарацци и в других жанрах.