Адаптер питания Canon DR-E8
Код товара : 00000059123
Артикул : 4518B001
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.020
Описание
Адаптер бесперебойного питания (каплер) для зеркальных камер Canon 550D, 600D, 650D, 700D (использующих аккумулятор LP-E8). Помещается в отсек для аккумулятора. Необходим сетевой адаптер Canon CA-PS700 или Canon CA-PS700E.