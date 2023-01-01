Адаптер Canon DR-E6 для камер с аккумулятором LP-E6N
Код товара : 00000054986
Артикул : 3352B001
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Адаптер Canon DR-E6 предназначен для использования вместе с сетевыми адаптерами AC-E6 и AC-E6N. DR-E6 устанавливается в батарейный отсек камеры и обеспечивает бесперебойное питание фотоаппарата от сети. Он может использоваться со всеми камерами Canon, работающими от аккумуляторов LP-E6 или LP-E6N. Основные области применения: дистанционная съемка (спорт, массовые мероприятия), студийная видеосъемка, длительная интервальная фотосъемка.
Длина шнура: приблизительно 2.3 м.
Совместимые камеры:
- EOS 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R
- EOS 6D, 6D Mark II
- EOS R
- EOS 7D, 7D Mark II
- EOS 60D, 60Da, 70D, 80D