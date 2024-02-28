Адаптер Canon DR-E18 для камер с аккумулятором LP-E17 (Состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073697 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потертости 3 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Адаптер Canon DR-E18 предназначен для использования вместе с сетевыми адаптерами AC-E6 и AC-E6N. DR-E18 устанавливается в батарейный отсек камеры и обеспечивает бесперебойное питание фотоаппарата от сети. Совместим с зеркальными камерами, использующими аккумулятор LP-E17. Основные области применения: дистанционная съемка (спорт, массовые мероприятия), студийная видеосъемка, длительная интервальная фотосъемка. Длина шнура приблизительно 2.3 м. Код товара: 138697

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : незначительные потертости.

Комплектация: блок питания, адаптер Canon DR-E18, кабель питания .

Гарантия 90 дней.

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