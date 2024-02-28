Адаптер Canon DR-E18 для камер с аккумулятором LP-E17 (Состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073697
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
Незначительные потертости
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Адаптер Canon DR-E18 предназначен для использования вместе с сетевыми адаптерами AC-E6 и AC-E6N. DR-E18 устанавливается в батарейный отсек камеры и обеспечивает бесперебойное питание фотоаппарата от сети. Совместим с зеркальными камерами, использующими аккумулятор LP-E17. Основные области применения: дистанционная съемка (спорт, массовые мероприятия), студийная видеосъемка, длительная интервальная фотосъемка.
Длина шнура приблизительно 2.3 м.
Код товара: 138697
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : незначительные потертости.
Комплектация: блок питания, адаптер Canon DR-E18, кабель питания .
Гарантия 90 дней.