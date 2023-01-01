Адаптер питания (каплер, фальш-аккумулятор) для камер с аккумулятором LP-E10 предназначен для обеспечения бесперебойного питания для вашей камеры во время загрузки изображения на компьютер, в течение длительной работы в студии или во время просмотра изображения при подключении к телевизору или проектору. Используется только совместно с адаптером питания Canon ACK-E10 или Canon CA-PS700E (в комплект не входит).