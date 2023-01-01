Каплер Canon DR-E10 для камер с аккумулятором LP-E10
Код товара : УТ-00027748
Артикул : 5112B001
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.020
Описание
Адаптер питания (каплер, фальш-аккумулятор) для камер с аккумулятором LP-E10 предназначен для обеспечения бесперебойного питания для вашей камеры во время загрузки изображения на компьютер, в течение длительной работы в студии или во время просмотра изображения при подключении к телевизору или проектору. Используется только совместно с адаптером питания Canon ACK-E10 или Canon CA-PS700E (в комплект не входит).
Совместимые камеры: Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D.