Рюкзак Canon Custom Gadget Bag 300EG Sling (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075787 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-21

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации. 2 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Рюкзак Canon Custom Gadget Bag 300EG Sling - это компактная и легкая сумка для фотоаппарата, предназначенная для переноски одного зеркального фотоаппарата EOS с объективом, 1-2 дополнительных объективов и аксессуаров.



Внешние габариты — 210х340х130;

Внутренние габариты — 180х320х100; Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, следы эксплуатации.

Гарантия 90 дней.

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