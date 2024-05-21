Рюкзак Canon Custom Gadget Bag 300EG Sling (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075787
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-21
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
2 900 ₽
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Рюкзак Canon Custom Gadget Bag 300EG Sling - это компактная и легкая сумка для фотоаппарата, предназначенная для переноски одного зеркального фотоаппарата EOS с объективом, 1-2 дополнительных объективов и аксессуаров.
Внешние габариты — 210х340х130;
Внутренние габариты — 180х320х100;
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.