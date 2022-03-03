Описание

CN-E 85mm T1.3 L F — это телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием, созданный для камер с креплением EF. Прочный и компактный, весом всего 1,3 кг, он обеспечивает великолепное качество изображения 4K, естественный угол обзора и перспективу, и является идеальным для съемки в условиях низкой освещенности с малой глубиной резкости.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние :5-. минимальные следы использования, бытовые загрязнения, потёртость на корпусе на шкале дистанции фокусировки

Комплектация: Объектив, задняя крышка

Гарантия 90 дней.

Код товара:123436