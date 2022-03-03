Объектив Canon CN-E 85mm T1.3 L F (б.у. состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00058436
Артикул : б/у-КП32 К 2022-03-03
Причина уценки:
Минимальные следы использования, бытовые загрязнения, потёртость на корпусе и на шкале дистанции фокусировки.
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Описание
CN-E 85mm T1.3 L F — это телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием, созданный для камер с креплением EF. Прочный и компактный, весом всего 1,3 кг, он обеспечивает великолепное качество изображения 4K, естественный угол обзора и перспективу, и является идеальным для съемки в условиях низкой освещенности с малой глубиной резкости.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :5-. минимальные следы использования, бытовые загрязнения, потёртость на корпусе на шкале дистанции фокусировки
Комплектация: Объектив, задняя крышка
Гарантия 90 дней.
Код товара:123436