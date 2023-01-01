Оригинальное зарядное устройство Canon для аккумуляторов BP-800 серии (для видеокамер). Мультивольтажное: работает от электросетей 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц, может использоваться по всему миру. Светодиодные индикаторы показывают, когда аккумулятор полностью зарядился и готов к использованию.