Зарядное устройство Canon CG-800E для BP-800 серии
Код товара : 00000051056
Артикул : 2590B003
8 490 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес
205 г
Вес (брутто), г
0.210
Описание
Оригинальное зарядное устройство Canon для аккумуляторов BP-800 серии (для видеокамер). Мультивольтажное: работает от электросетей 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц, может использоваться по всему миру. Светодиодные индикаторы показывают, когда аккумулятор полностью зарядился и готов к использованию.
Совместимые батареи: Canon BP-808, BP-820, BP-828 и другие 800-й серии.