Зарядное устройство Canon CB-2LYE предназначено для питания и зарядки аккумуляторной батареи вашего фотоаппарата от сети переменного тока 220V. Сетевое зарядное устройство Canon CB-2LYE более глубоко заряжает батарею фотоаппарата и менее чувствительно к перепадам напряжения в сети, благодаря чему оно более надежно, особенно в тех условиях, где электросеть нестабильна.