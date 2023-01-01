Зарядное устройство Canon для NB-6L (CB-2LYE)
Код товара : 00000049150
Артикул : 2609B001
5 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.230
Описание
Зарядное устройство Canon CB-2LYE предназначено для питания и зарядки аккумуляторной батареи вашего фотоаппарата от сети переменного тока 220V. Сетевое зарядное устройство Canon CB-2LYE более глубоко заряжает батарею фотоаппарата и менее чувствительно к перепадам напряжения в сети, благодаря чему оно более надежно, особенно в тех условиях, где электросеть нестабильна.
Совместимость:
- Canon Digital IXUS 200 IS
- Canon Digital IXUS 210 IS
- Canon Digital IXUS 85 IS
- Canon Digital IXUS 95 IS
- Canon IXY 10S
- Canon IXY 200F
- Canon IXY 25 IS
- Canon IXY 30S
- Canon IXY 31S
- Canon IXY 32S
- Canon PowerShot D10
- Canon PowerShot S90
- Canon PowerShot SD1200 IS
- Canon PowerShot SD770 IS
- Canon PowerShot SD980 IS
- Canon PowerShot SX260 HS