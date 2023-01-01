Оригинальный блок питания Canon CA-DC30E для ряда компактных камер Canon серии PowerShot. Для использования вам также потребуется кабель IFC-600PCU или любой другой стандартный кабель USB-A / USB micro B. Блок питания позволяет заряжать камеру в выключенном состоянии, при этом он не может использоваться в качестве источника для постоянной работы камеры от сети. Вы также можете использовать его как USB зарядное устройство для зарядки телефона и другой электроники.