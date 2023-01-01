Зарядное устройство Canon CA-DC30E для PowerShot
Код товара : УТ-00060102
Артикул : 0993C001
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Оригинальный блок питания Canon CA-DC30E для ряда компактных камер Canon серии PowerShot. Для использования вам также потребуется кабель IFC-600PCU или любой другой стандартный кабель USB-A / USB micro B. Блок питания позволяет заряжать камеру в выключенном состоянии, при этом он не может использоваться в качестве источника для постоянной работы камеры от сети. Вы также можете использовать его как USB зарядное устройство для зарядки телефона и другой электроники.
- Размеры: 17 х 7 х 6 см
- Вес в упаковке: 150 г
- Условия эксплуатации: от 0 °C до 40 °C, при влажности 85% и менее
Совместимые камеры:
- PowerShot N
- PowerShot N2
- PowerShot SX720 HS
- PowerShot SX730 HS
- PowerShot SX740 HS
- PowerShot G9 X
- PowerShot G9 X Mark II
- PowerShot G7 X Mark II
- PowerShot G5 X
- PowerShot G1 X Mark III