Описание

Код товара: 122952

Оригинальный картридж Canon C-EXV7 (7814A002) придаст вашим документам непревзойденное качество печати.

Картридж C-EXV7 Toner черный обеспечит ваш принтер бесперебойной работой на протяжении всего ресурса печати 5300 страниц.

Обращаем внимание на то, что у картриджа Canon C-EXV7 есть свой артикул производителя = 7814A002.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : новый

Комплектация: Полная

Гарантия 90 дней.